"Los Díaz" se suma por primera vez a “La Noche de las Heladerías” con 2x1 y sabores nuevos

Este jueves 13 de Noviembre se celebra "La Noche de las Heladerías" y en Salta dos casas de helados artesanales te ofrecerán promociones. Una de ellas es Los Diaz, ubicada en calle España 1496, que esa noche además brindará un show.

Macarena Díaz, propietaria de la heladería contó a InformateSalta que: "Es la primera vez que nos sumamos porque nosotros abrimos la heladería a fines del año pasado. Si bien vendíamos helado, no teníamos una heladería. Es el primer año que nos sumamos y sé que está Rosmari también, que estamos asociados a la cámara de heladerías artesanales de Argentina.

Sobre las promociones detallo: "En Los Díaz vas encontrar desde las 19 horas hasta las 23 horas 2x1 en 1/4 kilo pero además desde ese lunes inicia la semana del Helado Artesanal, ahi vamos estar presentando los sabores de la temporada. Vamos a presentar los sabores nuevos".

Los esperamos a todos, vamos a tener un show en vivo, en la noche.

En cuanto a los precios Macarena detalló:

1 Kilogramo a $20.000 de sabores surtidos

1/2 kilo$12 mil

1/4 kilo $7000

En cucuruchón grande:

1 sabor $4000

2 sabores: $5000

3 sabores $6000

Más económico son los vasistos

1 bocha $3000

2 bochas $4000

Macarena se mostró entusiaasmada, teniendo en cuenta lo que fue la inauguración a principio de año "La gente se engancha mucho con las promociones".