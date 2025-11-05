Buscan una familia para “Paco”, el lorito que quedó solo tras la muerte de su dueño

Buscan una nueva familia para “Paco”, un lorito que perdió a su dueño recientemente y necesita un hogar donde reciba el mismo amor y cuidado.

La publicación fue realizada por Matías Lombardi, sobrino del hombre fallecido, quien escribió en Facebook: “Busco un lugar para Paco, una familia que lo quiera y lo pueda cuidar y amar como lo amó mi tío. Mi tío falleció y no tiene nadie que pueda recibirlo. Solo queremos dárselo a alguien que ame los animales y lo cuide. Dios los bendiga”.

El lorito cuenta con dos jaulas, un aro para sus alimentos y una bolsa de 5 kilos de semillas que serán entregados junto a él a la familia adoptante.

Desde el entorno de la familia destacaron que Paco es muy sociable y cariñoso, acostumbrado a la compañía y al afecto diario. Por eso, buscan un hogar donde pueda seguir recibiendo atención y contención.

Quienes estén interesados en adoptarlo pueden comunicarse con Matías Lombardi a través de su perfil de Facebook, donde la publicación ya fue compartida decenas de veces por usuarios que buscan ayudar a encontrarle una nueva familia.