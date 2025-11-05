Infraccionaron a camiones cañeros por circular en malas condiciones en ruta 50

Sociedad05/11/2025
Durante un operativo de control vial realizado en la ruta nacional 50, efectivos policiales labraron siete infracciones a camiones cañeros que prestaban servicios para la empresa "Seaboard", dedicada a la producción de azúcar en el norte provincial.

Según informa eloncetv , los vehículos, que se encontraban terciarizados por la compañía, presentaban múltiples irregularidades que representaban riesgo para la seguridad vial.

Entre las faltas detectadas se encontraban:

  • Ausencia de seguro obligatorio vigente
  • Falta de lonas protectoras para la carga
  • Vehículos sin RTO (Revisión Técnica Obligatoria)
  • Conductores sin carnet correspondiente
  • Luces reglamentarias defectuosas o inexistentes

La Policía de Salta informó que los camiones fueron infraccionados y quedaron a disposición de la autoridad competente.

