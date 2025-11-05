Infraccionaron a camiones cañeros por circular en malas condiciones en ruta 50

Infraccionaron a camiones cañeros por circular en malas condiciones en ruta 50Sociedad05/11/2025
Durante un operativo de control vial realizado en la ruta nacional 50, efectivos policiales labraron siete infracciones a camiones cañeros que prestaban servicios para la empresa "Seaboard", dedicada a la producción de azúcar en el norte provincial.
Según informa eloncetv , los vehículos, que se encontraban terciarizados por la compañía, presentaban múltiples irregularidades que representaban riesgo para la seguridad vial.
Entre las faltas detectadas se encontraban:
- Ausencia de seguro obligatorio vigente
- Falta de lonas protectoras para la carga
- Vehículos sin RTO (Revisión Técnica Obligatoria)
- Conductores sin carnet correspondiente
- Luces reglamentarias defectuosas o inexistentes
La Policía de Salta informó que los camiones fueron infraccionados y quedaron a disposición de la autoridad competente.
