Infraccionaron a camiones cañeros por circular en malas condiciones en ruta 50

Durante un operativo de control vial realizado en la ruta nacional 50, efectivos policiales labraron siete infracciones a camiones cañeros que prestaban servicios para la empresa "Seaboard", dedicada a la producción de azúcar en el norte provincial.

Según informa eloncetv , los vehículos, que se encontraban terciarizados por la compañía, presentaban múltiples irregularidades que representaban riesgo para la seguridad vial.

Entre las faltas detectadas se encontraban:

Ausencia de seguro obligatorio vigente

Falta de lonas protectoras para la carga

Vehículos sin RTO (Revisión Técnica Obligatoria)

Conductores sin carnet correspondiente

Luces reglamentarias defectuosas o inexistentes

La Policía de Salta informó que los camiones fueron infraccionados y quedaron a disposición de la autoridad competente.