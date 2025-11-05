Mató a su amigo, arrastró su cuerpo hasta el río e intentó enterrarlo

En mayo de 2024 Octavio Julián Luna de 21 años encontró la muerte en manos de su amigo, Claudio Raúl Córdoba, quien, a traición, lo atacó con un arma blanca por la espalda.

Según la causa, la agresión ocurrió durante una discusión. Córdoba atacó a Luna por la espalda con un cuchillo y le provocó una puñalada en la cabeza y cortes en el cuello. La víctima intentó huir, pero fue alcanzada nuevamente y murió a consecuencia de las heridas.

Luego del ataque, el cuerpo fue llevado hasta la orilla del río Rosario, donde intentaron ocultarlo cubriéndolo con arena y ripio. Horas después, la madre de los involucrados se enteró de lo ocurrido y decidió llevarlos directamente a la comisaría.

En ese momento, además de Córdoba, también había menores vinculados al hecho. Sin embargo, con el avance de la investigación, la Justicia determinó que esos menores no tuvieron participación directa en el ataque. Por ese motivo, fueron sobreseídos y quedaron fuera de la causa.

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López llevó adelante la acusación en el juicio abreviado, donde Córdoba reconoció el hecho. El juez Ramón Haddad lo condenó a 25 años de prisión efectiva y ordenó registrarlo en el Banco de Datos Genéticos, publicó Con Criterio Salta.









