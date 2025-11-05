El Cyber Monday comienza a despedirse con una facturación que ya supera los $26.000 millones

La edición 2025 del Cyber Monday llega a su fin este miércoles 5 de noviembre con cifras récord que demuestran la consolidación del comercio electrónico en Argentina. Con una participación que ya superó los 5 millones de usuarios y una facturación total que sobrepasa los $26.000 millones en las primeras dos jornadas, el evento registra un incremento del 27% en relación con el año pasado, con un ticket promedio de más de $70.000.

La altísima demanda se mantuvo hasta el último momento, alcanzando un pico de 187.000 personas conectadas simultáneamente en el portal oficial la noche del lunes. Los consumidores siguen enfocados en encontrar ofertas atractivas entre las cerca de 900 empresas participantes, aprovechando descuentos promedio cercanos al 30% y las facilidades de pago, siendo la financiación en cuotas y los envíos sin cargo los grandes atractivos.

En cuanto a los productos más elegidos, las búsquedas reflejan una diversificación del consumo que va de la tecnología a los viajes. Los celulares se posicionaron como el artículo más clickeado, seguidos por los aires acondicionados (preparando la temporada de verano) y los perfumes. Otras categorías que lideraron las búsquedas incluyen zapatillas, smart TV, mochilas carry on, y productos de consumo como cerveza y óleo capilar.

El evento, organizado por la CACE, evidenció la preeminencia de la tecnología móvil en los hábitos de compra: el 78% de las adquisiciones se concretaron desde celulares, consolidando al mobile commerce. La mayor demanda se concentró, como es habitual, en las franjas horarias de 10:00 a 11:30 de la mañana, así como en las "Noches Bomba" de las últimas horas.

El mapa de las compras subraya la extensión nacional del comercio digital. Si bien Buenos Aires (36,9%) y CABA (16,3%) lideraron la facturación, provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza mostraron una participación significativa. Lorena Comino, CEO de Facturante, señaló que "El nivel de transacciones refleja cómo la digitalización de la economía ya consolidó nuevos hábitos de compra. Hoy el comercio electrónico no es una alternativa, sino el canal preferido de millones de argentinos”.

Para mejorar la experiencia del usuario y simplificar la búsqueda de las miles de ofertas disponibles, el evento integró novedades tecnológicas como Cybot, un asistente de Inteligencia Artificial que facilita el filtrado de promociones. Con la expectativa de un cierre intenso, las ofertas finalizan hoy, miércoles 5 de noviembre, a las 23:59.