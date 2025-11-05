El gobierno nacional rematará las casas del Plan Procrear que nunca fueron adjudicadas: Cómo participar de la subasta

El Gobierno anunció que rematará casas y departamentos provenientes del Plan Procrear. Se trata de unidades terminadas que nunca fueron entregadas y que ahora serán puestas a disposición del público a través de un sistema de subastas online.

Las subastas de las casas del Plan Procrear que nunca fueron atribuidas: detalles

La medida se enmarcó en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según información oficial, la decisión abarcaría propiedades construidas durante etapas anteriores del programa que quedaron vacantes, ya sea por desistimientos, inconvenientes administrativos o falta de adjudicatarios.

Son propiedades destinadas a uso residencial familiar y localizadas en barrios planificados, con espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía a áreas urbanas. Podrán intervenir personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos. No se exigirá tener un crédito hipotecario aprobado antes de la subasta, aunque los adjudicatarios deberán demostrar capacidad de pago para completar la operación.

De momento, el Gobierno no subió el cronograma de las subastas. Las viviendas se irán incorporando de manera progresiva, con distintas fechas para los diversos desarrollos del país.

Cómo será la subasta

Con modalidad virtual, las subastas se darán a través de la plataforma digital oficial utilizada por la AABE para la enajenación de bienes del Estado. Las fechas, horarios y requisitos para participar serán publicados en el sitio web del organismo. Por otro lado, el proceso contará con:

Inscripción previa obligatoria en la plataforma

Acreditación de documentación personal y fiscal

Pago de una garantía de participación, cuyo monto será informado para cada subasta

Presentación de ofertas vía electrónica en los días previstos

Cada vivienda contará con un precio base y, a partir de eso, las personas interesadas irán ofertando durante el período habilitado. Una vez habilitado el registro, los interesados deberán:

Crear una cuenta en la plataforma de subastas de la AABE

Cargar datos personales y documentación respaldatoria

Seleccionar el inmueble de interés y abonar la garantía correspondiente

Confirmar la participación para acceder al sistema de ofertas

Realizar las pujas dentro del plazo y horario establecidos

Fuente: Radio Mitre