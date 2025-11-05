Los 10 autos más económicos de noviembre

Los 10 autos más económicos de noviembreEconomía05/11/2025
Con aumentos de precios confirmados que variaron desde el 2,5 al 7%, la mayoría de las marcas que fabrican autos en la Argentina ya definieron sus precios de lista para el mes en curso, lo que permite que ya se pueda establecer el habitual ranking de los 10 autos más baratos del mercado automotor.
- Renault Kwid: $25.610.000
- Fiat Mobi: $26.213.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- Fiat Argo: $29.293.000
- Fiat Cronos: $29.945.000
- Citroën C3 VTi Feel: $30.300.000
- Chevrolet Onix y Onix Plus: $30.430.000
- Peugeot 208 Active: $30.580.000
- Citroën Basalt VTi Live: $31.170.000
- Toyota Yaris XS: $31.224.000
Nissan y Volkswagen todavía no difundieron hasta este miércoles sus listas de precios para noviembre, pero los modelos de acceso a la gama de productos de cada marca ya el mes pasado estaban por encima del rango en el que los otros fabricantes posicionaron a sus autos más accesibles este mes.
El Nissan Versa Sense tenía un precio de $32.327.800, y el nuevo Volkswagen Tera Trend comenzaba la gama del modelo más barato de la marca con un precio de $32.323.650 y subiría a unos $33.980.000, por lo que ambos quedarían fuera del Top 10.