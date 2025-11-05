Los 10 autos más económicos de noviembre

Con aumentos de precios confirmados que variaron desde el 2,5 al 7%, la mayoría de las marcas que fabrican autos en la Argentina ya definieron sus precios de lista para el mes en curso, lo que permite que ya se pueda establecer el habitual ranking de los 10 autos más baratos del mercado automotor.

Renault Kwid: $25.610.000 Fiat Mobi: $26.213.000 Hyundai HB20: $27.600.000 Fiat Argo: $29.293.000 Fiat Cronos: $29.945.000 Citroën C3 VTi Feel: $30.300.000 Chevrolet Onix y Onix Plus: $30.430.000 Peugeot 208 Active: $30.580.000 Citroën Basalt VTi Live: $31.170.000 Toyota Yaris XS: $31.224.000

Nissan y Volkswagen todavía no difundieron hasta este miércoles sus listas de precios para noviembre, pero los modelos de acceso a la gama de productos de cada marca ya el mes pasado estaban por encima del rango en el que los otros fabricantes posicionaron a sus autos más accesibles este mes.

El Nissan Versa Sense tenía un precio de $32.327.800, y el nuevo Volkswagen Tera Trend comenzaba la gama del modelo más barato de la marca con un precio de $32.323.650 y subiría a unos $33.980.000, por lo que ambos quedarían fuera del Top 10.