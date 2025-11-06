Fuerte accidente en Belgrano y Siria: Dos autos destrozados

En horas de la siesta se dio un fuerte accidente de tránsito en la intersección de Belgrano y Siria.

Dos automóviles resultaron involucrados en el siniestro que dejó destrozos en ambos vehículos.

Un vehículo marca Chevrolet, habría hecho una mala maniobra por un presunto exceso de velocidad cuando venía por calle Siria impactando con un Citroën estacionado sobre avenida Belgrano.

Se le realizó alcoholemia al conductor, y esta dio negativa. En el automóvil, venía junto a sus amigos, pero nadie resulto herido. Solo pérdidas materiales.