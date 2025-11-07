Oportunidad para docentes salteños: Dictarán un taller gratuito sobre educación financiera con puntaje

Desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, y Junior Achievement en NOA impulsados por el Consejo Federal de Inversiones invitaron a docentes salteños a inscribirse a la última cohorte de Enseñar finanzas, un taller que brinda herramientas para trabajar nociones básicas de educación financiera con estudiantes de nivel secundario.

El evento se realizará el próximo martes 11 de noviembre de 9 a 12 en COPAIPA, Zuviría 291. El encuentro será de forma presencial.

Se debe destacar que más de 200 docentes ya se formaron a través de esta iniciativa, que cuenta con el impulso del Consejo Federal de Inversiones. Para este encuentro quedan solo 70 cupos disponibles.

El taller ofrece a los docentes herramientas para trabajar temas clave de educación financiera como ahorro, inversión, presupuesto y planificación económica. La formación se complementa con la implementación obligatoria del programa “Economía personal” en el aula, a cargo del docente participante.

Para inscribise se puede visitar esta web, mientras que cualquier contacto se puede realizar a [email protected]