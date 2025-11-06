Presupuesto 2026: "Será muy equilibrado, va a reflejar la visión de la provincia"

Hoy el gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, y los ministros de Infraestructura y de Economía y Servicios, Sergio Camacho y Roberto Dib Ashur, se reunieron con los senadores provinciales para dialogar sobre el Presupuesto 2026. El vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, informó que para la próxima semana está prevista la presentación del proyecto en la Legislatura.

En este contexto, el senador por el Departamento de Orán, Juan Cruz Curá comentó a FMAries que se trató de "un día importante en el que destacamos desde la Comisión de Haciendo el poder mantener el equilibrio fiscal y poder bajar impuestos; bajamos un 20% los ingresos brutos".

Siguiendo la misma línea enfatizó en la importancia que tienen este tipo de encuentros, "me pareció muy importante escuchar a los 23 departamentos, cada uno con su mirada con su impronta y seguramente en la Comisión de Hacienda haremos un análisis más profundo. Creemos que es muy importante poder adelantarnos y dialogar, además de que cada departamento haga sus aportes".

"Entiendo que será un presupuesto muy equilibrado, que va a reflejar la visión de la provincia; que cada peso que se ponga en ese presupuesto se vea reflejado en obras y servicios para los todos los salteños"