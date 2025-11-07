Persecución, tiroteo y heridos en El Tala: Llevaban 120 kilos marihuana en bolsas de arpillera

A pocas horas de la caída de una avioneta cargada de drogas en Rosario de la Fronera, donde resultaron detenidas 4 personas, se conoció de un fuerte operativo en departamento La Candelaria.

Según se conoció, Personal de la Policía de Tucumán secuestró en las últimas horas alrededor de 120 kilos de marihuana luego de una intensa persecución y tiroteo con los ocupantes de una camioneta que evadió un control en el puesto fronterizo de El Tala, confirmaron fuentes oficiales.

La intervención policial, a cargo de la comisaría de Chuscha, se inició cuando el vehículo en cuestión, al intentar cruzar el puesto de control, desencadenó un tiroteo con los efectivos.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, quien se dirigía al lugar de los hechos, comunicó a los medios que la situación ya estaba controlada: “Personal policial ya resguardó la zona. La camioneta sufrió un vuelco y la droga estaba escondida en bolsas de arpillera”.

Los dos integrantes del vehículo, quienes serían de nacionalidad boliviana, sufrieron heridas de gravedad como producto del vuelco del rodado, según agregó el jefe policial. Ambos fueron trasladados de urgencia al centro asistencial más cercano para recibir la atención médica correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el destino final de la droga, pero se espera que se inicie una investigación para determinar la ruta del narcotráfico y la identidad de los involucrados.