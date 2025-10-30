Taxista evitó un robo a cuchillo en Norte Grande y entregó al ladrón a la Policía

Policiales30/10/2025
ladrón4

Intentó asaltar un taxista en B° Norte Grande y el trabajador del volante logró evitar un robo a punta de cuchillo, retuvo al malviviente y alertó a la policía. El delincuente fue detenido, mientras era grabado e insultado. 

El hecho habría ocurrido en la mañana de de este jueves, según informó Frente a Frente. 

Mirá el video tomado por el mismo tachero, que mostraba sin mediar palabras su enojo. 

