Taxista evitó un robo a cuchillo en Norte Grande y entregó al ladrón a la Policía

Intentó asaltar un taxista en B° Norte Grande y el trabajador del volante logró evitar un robo a punta de cuchillo, retuvo al malviviente y alertó a la policía. El delincuente fue detenido, mientras era grabado e insultado.

El hecho habría ocurrido en la mañana de de este jueves, según informó Frente a Frente.

Mirá el video tomado por el mismo tachero, que mostraba sin mediar palabras su enojo.