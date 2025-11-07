Carlos Saavedra tras la absolución: “No tenemos nada que festejar, porque no está mi hermano”

Al igual que su hermano Adrián Saavedra, Carlos Saavedra, recuperó la libertad en la tarde de este viernes.

El hombre que permanecía con prisión domiciliaria fue puesto en libertad en la jornada de hoy tras la absolución del Tribunal.

“Hoy no tenemos nada que festejar, porque no está mi hermano” declaró Carlos Saavedra a InformateSalta, fuera de la comisaría junto a su familia. Cuestionó al Tribunal, asegurando que se hubiesen sacado todas las dudas, aceptando las contrapruebas.

“Juzgarnos a nosotros no es justicia, estaban juzgando inocentes. Nos hicieron perder tres años de vida, mi hermano no está” declaró ofuscado a los medios. además, aseguro que ahora irá en contra de todos aquellos que intervinieron en el proceso como así también a quienes estuvieron a cargo de la custodia de su hermano, Javier Saavedra en la Alcaidía General: “Ahora vamos a ir por todo lo que pasó con mi hermano, no puede ser que se haya desangrado una hora y nadie lo vio”.

Por último, Carlos aseguró que todas las personas que los hicieron a travesar un mal momento durante estos años “van a pagar por todo lo que hicieron”.