Adrián Saavedra tras la absolución pidió justicia para Jimena Salas

El Tribunal determinó que la absolución para Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra por el beneficio de la duda y se les revocó la prisión domiciliaria que se les había impuesto. En el veredicto también se determinaba la inmediata liberación.

Minutos después de recuperar la libertad, Adrián Saavedra, habló con InformateSalta, donde expresó sentirse aliviado después de tres años. “Se hizo justicia” aseguró.

“Les pido que tenga fe, no pierdan la fuerza, porque la justicia va a llegar”

Fuera de la comisaria y con su familia acompañando, afirmó que ahora “falta demostrar la inocencia de Nicolás y trabajarán para voltear el ADN”. Esto es porque el Tribunal confirmó su participación en el crimen.

“Fueron años difíciles y tristes. Sé que la justicia va a llegar para Jimena y todas las familias que la espera” afirmó Adrián, y agregó: “Les pido que tenga fe, no pierdan la fuerza, porque la justicia va a llegar”.