Piqueteros cortaron la Ruta Nacional 34 a la altura de General Ballivian

A la altura de General Ballivian, un grupo de manifestante cortó la Ruta Nacional 34, generando malestar y caos.

El corte, que se apostó en horas de la tarde, generó caos vehicular con largas filas de autos, camiones y colectivos varados, publicó QuéPasaSalta.

Los manifestantes serían un grupo de originarios que suele realizar este tipo de reclamos. En otras ocasiones, realizaron cortes por planes sociales, y ahora reclamaron por techo y tierras.

La manifestación generó molestia entre quienes querían viajar por la zona.