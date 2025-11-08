Tras una denuncia anónima, desbarataron una boca de expendio de drogas en Orán

Todo comenzó en el mes de septiembre cuando una denuncia anónima a través de la página web ingresó al sistema.

Personal de la Sección Investigativa contra la Narcocriminalidad, detuvo a dos hombres y dos mujeres mayores de edad en el marco de una causa por venta de droga en Orán.

Las detenciones se produjeron tras allanamiento realizador en los barrios Juan Taranto, 266 Viviendas y Madereros de la localidad.

Se secuestraron 3224 dosis marihuana y 112 dosis de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.