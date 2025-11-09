La Argentina venció 7-0 a Fiji, terminó la primera rueda del Mundial con tres victorias y espera rival

En el estadio Aspire Zone, la Selección Argentina vapuleó 7-0 a Fiji por la fecha 3 del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albiceleste dominó de principio a fin el encuentro, que contó con un hat-trick de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros goles de Santiago Silveira y Simón Escobar. Con este resultado, los dirigidos por Diego Placente se ubican como uno de los mejores primeros y ya aguardan en los 16avos de final, con rival a confirmar.