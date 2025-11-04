Morillo define su futuro en las urnas: Seis listas y 8 mil votantes habilitados

El municipio de Morillo, en Rivadavia Banda Norte, se prepara para un importante llamado a las urnas que definirá sus autoridades y pondrá fin al periodo de intervención que rige en la comuna: Será el próximo 16 de noviembre cuando sus habitantes acudan a votar para elegir a su intendente y a los convencionales municipales, cerrando así la etapa de normalización institucional.

Al respecto el doctor Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral de Salta, confirmó los detalles organizativos del evento, explicando que en cumplimiento de la normativa provincial, la elección se llevará a cabo utilizando el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), el mismo método empleado en todos los comicios provinciales.

En diálogo con FM Profesional, Finquelstein precisó que el padrón electoral habilitado para esta elección particular en Morillo (conocido también como Coronel Juan Solá) está compuesto por un total de ocho mil personas. Para garantizar la fluidez y el acceso al voto, el Tribunal dispondrá de una infraestructura electoral adaptada a las necesidades del municipio.

En total, se habilitarán nueve establecimientos de votación en los cuales se distribuirán 30 mesas. El secretario detalló el despliegue tecnológico necesario: "La cantidad de máquinas que se van a destinar para esta elección particular, ronda las 60 máquinas para todo el municipio".

Respecto a la oferta política, el funcionario indicó que se presentaron seis listas que cubrieron las dos categorías en juego: la de intendente y la de convencional municipal. Entre las fuerzas que competirán, se encuentran el Frente Plural, el Partido Felicidad, Primero Salta, Alianza Primero a los Salteños, entre otras.

Finalmente, el secretario del Tribunal se mostró optimista en cuanto a la rapidez de los resultados, pues el escrutinio provisional se conocerá ese mismo día domingo; mientras que, de acuerdo con la normativa electoral, el escrutinio definitivo comenzará el martes siguiente, a partir de las 6 de la tarde. "Teniendo en cuenta la la cantidad de mesas a escrutar, entendemos que este conteo va a terminar muy rápido", finalizó.