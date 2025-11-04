Elecciones en Morillo: “Queremos que se mantenga la visión de desarrollo que impulsamos”

A días de las elecciones del 16 de noviembre, el interventor Marcelo Córdova aseguró que el municipio vive con expectativa el regreso de la elección democrática y destacó los avances logrados durante su gestión.

"Queremos que quien suceda esta intervención tenga la misma visión de pueblo que le hemos impreso nosotros"

“Estamos muy expectantes de lo que pueda suceder en las elecciones. Queremos que quien suceda esta intervención tenga la misma visión de pueblo que le hemos impreso nosotros, con un gran cambio de lo que se venía haciendo”, señaló Córdova en diálogo con InformateSalta.

El funcionario recordó que uno de los mayores desafíos durante estos meses fue mejorar el acceso al agua potable en las comunidades rurales. “Instalamos pozos, cañerías y kilómetros de mangueras. Hoy la mayoría de las comunidades tiene agua en sus casas, sin depender del camión aguatero, que además generaba una dependencia política”, explicó.

“Queremos que se siga apostando a la educación, sobre todo a la educación no formal"

Córdova también remarcó la importancia de invertir en infraestructura y educación como legado de su gestión. “Queremos que se siga apostando a la educación, sobre todo a la educación no formal. Hoy el municipio brinda apoyo escolar a chicos que ingresan a la secundaria para evitar el abandono”, detalló.

Respecto al clima electoral, describió que el ambiente “siempre fue un Boca-River” entre distintos sectores políticos, pero que esta vez surgió un espacio nuevo que busca continuidad. “Queremos que este proceso marque un antes y un después para Morillo, y que el próximo intendente continúe con una gestión enfocada en el desarrollo y el bienestar del pueblo”, concluyó.