Maxi Salas le pegó una piña a un hincha de Boca que filmaba a los jugadores de River

El Superclásico entre Boca y River terminó con un hecho violento que se volvió viral en redes sociales. El delantero Maxi Salas, jugador de River, fue captado en video golpeando a un hincha de Boca que filmaba a los jugadores de River después del partido disputado en la Bombonera.

El incidente ocurrió cuando los jugadores de River se retiraban del campo de juego tras la derrota por 2 a 0 frente al Xeneize. En las imágenes, se ve a un simpatizante grabando con su celular mientras el plantel abandona la cancha, momento en que Salas se acerca y le da un golpe por la espalda, provocando que la persona salga corriendo asustada.

Según trascendió, el agredido habría ingresado sin autorización al campo de juego, y no pertenecería al cuerpo de empleados ni a la dirigencia de Boca. Por el momento, desde River no realizaron declaraciones oficiales, y el hecho no generó incidentes posteriores en los vestuarios.