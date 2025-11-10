Los bonos argentinos inician la semana en alza, con el riesgo país abajo de los 600 puntos

El inicio de la semana trajo buenas noticias para las finanzas nacionales, con un notable repunte en los bonos soberanos argentinos que, a su vez, impulsó una marcada baja en el riesgo país. Este índice clave se instaló en las primeras operaciones por debajo de los 600 puntos básicos, un descenso significativo respecto a los 636 con los que había cerrado la semana anterior.

Según indicó Infobae, los bonos Globales bajo Ley Nueva York mostraron un incremento pronunciado en sus cotizaciones. Entre los más destacados, el Global 29 subió 1,39%, cotizando a 87,48 dólares, y el Global 30 avanzó 1,58%, marcando 83,56 dólares. En general, el repunte fue sostenido en todos los títulos soberanos en dólares, un panorama que anima las expectativas sobre futuras intervenciones oficiales en la política de deuda y reservas.

Esta tendencia alcista se explica, en parte, por las señales enviadas por el gobierno nacional a los mercados internacionales. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó ante operadores y fondos en Nueva York la intención de retomar la recompra de bonos y, de manera crucial, acelerar la acumulación de reservas internacionales del Banco Central, incluso con el peso operando dentro de su régimen de bandas.

Analistas privados ven en esta coyuntura una oportunidad para la economía. El Grupo SBS, por ejemplo, definió el escenario como propicio para "remonetizar la economía y relajar el ahogo monetario". La firma señaló que el "veredicto positivo del mercado respecto del resultado electoral impulsó la demanda de pesos" y, dado el bajo nivel de monetización, existe espacio para alivianar el apretón monetario.

El escenario de mayor estabilidad también incentiva proyecciones optimistas en torno a posibles reformas estructurales. Delphos Investment destacó que la combinación de "orden macroeconómico, giro político hacia los consensos y una nueva composición legislativa" configura un escenario inédito de estabilidad y proyección para el país. En este marco, la sociedad de bolsa Cohen observa que el mercado local atraviesa una fase de menor volatilidad con un ajuste en las tasas y un tipo de cambio que se sostiene firme.