Operativo de protección ciudadana en San Martín: más de 80 personas infraccionadas

La Policía de Salta realizó controles de protección ciudadana en el departamento San Martín en los municipios de Tartagal, General Mosconi, Coronel Cornejo, Salvador Mazza, Aguaray, Alto La Sierra, Santa Victoria Este, entre otros puntos.

Los operativos se realizaron durante el fin de semana a cargo del Distrito de Prevención 4.

En total, se infraccionaron a 84 personas por incumplir las normativas contravencionales, como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden y realización de fiestas no autorizadas. Además, se registraron 10 demorados por diferentes delitos contra la propiedad y por drogas.

Durante los controles vehiculares se fiscalizaron 110 rodados, entre autos y motocicletas, y se labraron actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.