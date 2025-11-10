El misterio de Francos en YPF: Sigue en el directorio y nadie sabe si cobra el sueldo de 70 millones

Guillermo Francos abandonó su cargo en el Gobierno hace más de una semana, pero su nombre todavía figura entre los integrantes del directorio de YPF. El dato, que podría pasar inadvertido, se volvió un misterio dentro de la petrolera estatal: no está claro si el ex funcionario sigue cobrando el salario que corresponde a los directores clase A.

El puesto, al que accedió tras reemplazar a Nicolás Posse a comienzos de 2024, implica una remuneración mensual estimada en 70 millones de pesos. Sin embargo, desde la compañía evitaron precisar si Francos continúa percibiendo ese monto.

El propio ex jefe de Gabinete había asegurado semanas atrás que no cobra honorarios por su función. “Soy miembro del Directorio de YPF, pero no con honorarios; renuncié expresamente a cobrarlos”, declaró en su momento, luego de que circularan versiones que hablaban de sueldos millonarios.

Sin una comunicación oficial que aclare la situación, la presencia de Francos en YPF se mantiene rodeada de incógnitas, en un contexto donde los vínculos políticos y económicos dentro de la petrolera estatal vuelven a estar bajo la lupa.