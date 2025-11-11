Desmienten el supuesto aborto de una menor en una escuela de zona Este

Desmienten el supuesto aborto de una menor en una escuela de zona EsteSociedad11/11/2025
Luego que trascendiera que una alumna 10 años habría sufrido la pérdida de un embarazo, desde el ministerio de Educación de Salta realizaron las intervenciones correspondientes para verificar los hechos y confirmaron que se trata de una información totalmente falsa.
Durante las actuaciones, según indicó El Tribuno, se llevaron a cabo entrevistas al personal de servicio, quienes confirmaron que no hubo ningún episodio anormal ni hallazgo en los sanitarios del establecimiento.
Además, ningún docente tomó conocimiento de una alumna descompuesta o con dolores, ni se registró ninguna comunicación de tutores o familiares reportando situaciones similares.
Por esta razón, no se activó ningún protocolo de emergencia ni de protección de menores, dado que no se identificó a ninguna niña involucrada.
En vista de ello, se realizó una reunión con los padres del 5° grado, en la que se explicaron los hechos y se aclaró que todas las alumnas se encuentran en clases con normalidad.