Por la falta de políticas públicas, temen un repunte de partos adolescentes

Los embarazos no intencionales en adolescentes en Argentina se redujeron entre 2010 y 2022, un logro que se relaciona con la implementación de políticas públicas integrales en salud sexual y reproductiva como la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan nacional ENIA (prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia).

Desde InformateSalta nos comunicamos con Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, quien nos comentó que los partos en menores de edad fueron reduciéndose año a año.

“Esto es una excelente noticia y tiene que ver con políticas como el Plan ENIA, políticas de métodos anticonceptivos, pero lamentablemente ahora hay un faltante de entrega de esto métodos” señaló, refiriéndose a la desestructuración del programa ESI y a la falta de programas, lo cual genera un déficit en el abordaje.

Esta falta de abordaje y de programas, se podría ver reflejado en unos años cuando las tasas de embarazos no tengan el resultado actual: “Todavía no podemos hablar porque está produciéndose en este momento justamente la falta anticonceptivos, la falta de programas que acompañen y de educación sexual integral”.

Según los datos que ofrece el Observatorio, la disminución del embarazo adolescente (de 15 a 19 años edad en la que cursan la secundaria) se muestra en estadística, ya que en 2022 llegó aproximadamente a los 1.800 casos, mientras que el 2024 disminuyeron a 1.500.

“Como Observatorio todos los años publicamos un informe donde marcamos la necesidad que haya educación sexual integral y la necesidad de financiamiento, antes las personas que trabajaban en ESI estaban financiadas por un programa nacional y hoy nos encontramos ante ese desfinanciamiento y es una política que es muy importante sostener y es necesario que la Provincia la siga sosteniendo” enfatizó.

Hizo hincapié que al aumentar las interrupciones voluntarias disminuyeron los embarazos: “Eso quiere decir que una chica de 12 años no tenga que cargar con un embarazo, que puede interrumpirlo porque hoy la ley lo permite” finalizó.