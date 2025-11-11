¡Mirá el video! Se coló en el estacionamiento de un edificio y en segundos se robó una bici

Las imágenes son contundentes. A plena luz del día, cerca de las 17 horas, un sujeto que aparentaría trabajar como "trapito" en la zona, se robó una bicicleta del estacionamiento de un edificio ubicado en calle Urquiza 143, en pleno centro de Salta.

En solo segundos, según quedó registrado por las cámaras del viernes 8 de noviembre, el hombre corrió hacia el interior del garaje, aprovechando la demora del portón automático en cerrarse tras el ingreso de un vehículo particular.

En las imágenes se observa cómo el joven merodea la zona durante varios minutos, esperando el momento justo para actuar. Y una vez cometido el robo, escapó utilizando como medio de huida la misma bicicleta.

Según pudo saber InformateSalta, se trata de una bicicleta marca Venzo, que estaba estacionada junto a la pared del garaje.

Los propietarios realizaron la denuncia correspondiente y la Policía trabaja para identificar y detener al responsable.