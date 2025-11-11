Plan Vial de Zona Sur: Comenzó la repavimentación de la rotonda de Limache

Desde la Municipalidad de Salta informaron que en el marco del plan vial Zona Sur se encuentran trabajando en la repavimentación de la rotonda de Limache para permitir una mejor circulación vehicular en ese nodo. Además, se está ejecutando el ensanchamiento de calzada y la creación de carriles de giro libre para mejorar la conexión con Avenida Tavella.

Debido al constante tránsito de vehículos por el lugar, los trabajos se van desarrollando por tramos y carriles, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinaria pesada.

Es importante destacar que, el secado del concreto asfáltico es rápido por lo que una vez completada la rotonda el tránsito quedará habilitado en su totalidad en pocos días.

Respecto al plan vial Zona Sur, el mismo tiene como objetivo una serie de acciones para la transformación de la Avda. Ex Combatientes de Malvinas, que beneficiará a más de 70 mil vecinos.