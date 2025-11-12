Hoy habrá un simulacro de sismo en el Alto NOA

Este miércoles se llevará a cabo un simulacro de sismo organizado por la municipalidad de la ciudad de Salta. En esta ocasión el escenario será en Alto NOA Shopping.

El simulacro dará inicio a las 10:30 y la hipótesis será un sismo de gran escala con principio de incendio en el sector gastronómico, donde se prevé que haya víctimas.

La actividad conatrá con la participación de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, participará el 911, los bomberos y el SAMEC. También se desplegarán cortes de tránsito en:

Av. Bicentenario y Cornejo

Cornejo y Uruguay

Uruguay y Roldán

Despeje en puerta de acceso sobre Bicentenario

Debito al procedimiento, se recomienda a los conductores circular con cuidado en las inmediaciones.