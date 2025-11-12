Casi uno por día: Salta registró 148 nuevos casos de VIH en el primer semestre

El Ministerio de Salud Pública informó que durante el primer semestre del año se confirmaron 148 nuevos casos de VIH en Salta, lo que representa una disminución del 20% respecto al mismo período de 2024, cuando se habían detectado 185 contagios.

Según el reporte oficial, dos de cada tres diagnósticos corresponden a hombres (98 casos), y la franja etaria más afectada es la de 20 a 39 años, con 89 personas infectadas. Dentro de ese grupo, los jóvenes de 20 a 29 años concentran la mayoría de los casos (52).

Marzo fue el mes con más contagios (45), seguido por mayo (27). En los otros meses del semestre, los registros oscilaron entre 11 y 23 casos.

La titular del Programa Provincial de VIH, Laura Caporaletti, aseguró que todos los pacientes tienen acceso garantizado al tratamiento y subrayó la importancia de la prevención:"El preservativo nos protege y cuida a nuestra pareja”.

El Ministerio recordó que la prueba de VIH es gratuita, confidencial y no requiere turno médico. Además, se recomienda realizar controles de hepatitis y sífilis como parte de los estudios preventivos.