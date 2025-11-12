¡Una buena! Comenzaron a reparar las falencias en la Circunvalación Noroeste

La Circunvalación Noroeste, considerada una de las obras viales más importantes de Salta en la última década, venía estando en el centro de la atención pública, pues a poco más de un año y medio de su inauguración, la carretera fue objeto de reclamos por parte de usuarios debido a la alarmante cantidad de falencias, baches y roturas en su calzada, lo que generó preocupación sobre la calidad y durabilidad del proyecto.

El tramo más afectado, que generó polémica por la presencia de múltiples "parches asfálticos", se ubica entre dos puentes elevados, en una zona que requirió movimientos de suelo importantes. Esta situación hizo que la autopista, que debía ser el cierre clave del anillo vial interurbano, luciera "mucho más vieja" que su edad real, poniendo en entredicho el trabajo realizado por la UTE Ingeniero Medina y Moncho Noroeste.

La buena noticia para los conductores es que, a 20 meses de su habilitación, comenzaron las tareas de arreglo y repavimentación en los sectores más complicados. Los operarios ya trabajan sobre un recorrido de aproximadamente cinco kilómetros, dividido en dos tramos clave: uno entre Ruta 28 y el primer puente, y el segundo desde el Uzzi College hasta el segundo puente.

Según el reporte de Multivisión Federal, las obras se enfocan en la reparación de las zonas deterioradas que generaban inestabilidad y riesgo para los vehículos. Las cuadrillas están aplicando material bituminoso para completar las partes defectuosas de la calzada. De hecho, durante la tarde de este martes, el tránsito en el sector Noroeste, sentido sur al norte, estuvo reducido a media calzada debido a la presencia de los operarios.

Las autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad habían explicado previamente que las reparaciones se debían a un suelo "arcilloso muy complicado" que generó asentamientos y deformaciones, y no a defectos directos en la capa asfáltica. No obstante, especialistas y usuarios ya habían alertado sobre serias falencias en la calidad de la construcción y falta de medidas de seguridad desde el primer momento.

Un punto crucial es que estos arreglos no significan un nuevo gasto para las arcas provinciales. Los costos de estas reparaciones y la colocación de nuevas carpetas, que incluyen trabajos de drenaje y conducción hídrica, están siendo cubiertos por un fondo de reparo ya predispuesto en el contrato de obra, lo que evita una nueva inversión de dinero público para la puesta a punto de la Circunvalación.