A casi dos años de su estreno, la Circunvalación Noroeste vuelve a obra por los baches y deformaciones

A casi dos años de su inauguración, la Circunvalación Noroeste, considerada una de las obras viales más importantes de las últimas décadas en Salta, comenzó finalmente a ser reparada tras los reclamos por baches, roturas y deformaciones en la calzada.

Las tareas se desarrollan sobre un tramo de cinco kilómetros, dividido en dos sectores críticos: el comprendido entre la ruta 28 y el primer puente, y el que va desde el Uzzi College hasta el segundo puente.

En diálogo con ElOnceTV, Gonzalo Macedo de Vialidad Provincial explicó que la empresa inició los trabajos colocando una carpeta nueva sobre la existente, que había sufrido deformaciones y asentamientos superiores a lo permitido por las normas de construcción.

Señaló que el objetivo es avanzar ochocientos metros diarios por calzada, con dos empresas trabajando de manera simultánea en los lados este y oeste. La obra incluye la repavimentación completa de ambos carriles y su posterior señalización.

"Se decidió colocar una carpeta completa de 5 centímetros en toda la traza"

Además, Macedo detalló que se ejecutarán drenes laterales, con zanjas, caños y piedra para conducir el agua proveniente de la ladera del cerro y evitar que vuelva a afectar la estructura de la ruta. “Estas deformaciones obligaron a realizar numerosos parches, por eso se decidió colocar una carpeta completa de 5 centímetros en toda la traza”, explicó.

Los trabajos demandarán entre 45 y 60 días, dependiendo de las condiciones climáticas. “Calculamos que a mediados o fines de enero estará todo terminado. El último tramo será la unión entre los dos puentes”, agregó el funcionario.