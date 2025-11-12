Transportes escolares: Se amplía hasta 20 años la antigüedad de los vehículos y deberán tener un celador

Este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza de autoría de la concejal Eliana Chuchuy que busca ampliar el tiempo de prestación de servicio en la unidades utilizadas como transportes escolares.

Según detallaron, la propuesta amplía los años de antigüedad permitidos para los vehículos destinados a la prestación del servicio, estableciendo un máximo de 15 años al momento de su incorporación y un límite máximo de veinte 20 años.

La edil autora del proyecto, aseguró que hoy cambiar un vehículo requiere una inversión de alrededor de $80 millones de pesos, montos que no son accesibles para los trabajadores.

Entre los cambios, además, del incremento de los años de utilidad, también los transportes deberán tener un celador a cargo del mismo, el cual deberá cumplir los siguientes requisitos: corrección en el trato, cuidar su pulcritud persona, vestir con corrección, no fumar y garantizar la buena convivencia.

Chuchuy también destacó que con las modificaciones los transportistas también podrán ampliar la posibilidad de trabajar durante las vacaciones de verano, algo que antes no podían hacer por el límite que se ponía a la autorización.

El articulado también introduce ajustes vinculados a los procedimientos de desinfección y verificación técnica mecánica, los requisitos para la celaduría, y la presentación de documentación ante la Autoridad de Aplicación, entre otros aspectos.



