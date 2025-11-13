Conmoción en Metán: Lo encontraron muerto dentro de su casa

Metán vivió un momento de conmoción en la tarde del miércoles, tras el hallazgo sin vida de una persona dentro de una vivienda.

Vecinos habían denunciado que había malos olores en la vivienda por lo que alertaron a la policía. Dentro de la casa encontraron a su propietario sin vida, un hombre de aproximadamente.

Según informó el medio ElBuenoyElMalo, su propietario se encontraba desaparecido hace varios días, por los que amigos y allegados se comunicaron también con el personal policial.

En el lugar trabajaron personal de la Policía de Salta, Bomberos y Criminalística.