Día contra el Grooming: Los juegos online, el lugar donde más actúan los pedófilos

Hoy, 13 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, eligiendo esta fecha por la sanción de la Ley N° 26.904 de 2013 que tipifica el grooming como delito en el Código Penal.

El grooming es el acoso y manipulación de un adulto hacia un menor de edad a través de medios digitales con el fin de ganas su confianza y obtener contenido sexual o concretar un encuentro.

La fiscal de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo advirtió sobre el crecimiento de la pedofilia digital y la necesidad de educación digital en los hogares. La fiscal explicaba que los juegos online son los escenarios más propicios para que los pedófilos capten a los niños, además que el anonimato de internet les permite contactarlos sin dar la cara.

Si bien muchas plataformas tienen medidas de seguridad, son vulnerables, explicó Cornejo, por lo que los padres deben explicarles a los menores sobre los riesgos de vincularse con un desconocido.

El fundador de Grooming Argentina, Hernán Navarro, explicó que el enganche se produce principalmente en los juegos de línea migrando a otras redes sociales. Por lo que sostiene que la hiperconectividad de los chicos y chicas es igual a hipervulnerabilidad.

El grooming suele iniciar con conversaciones aparentemente inocentes para ganar la confianza del menor, aislándolo y presionándolos para enviar fotos intimas o mantener contacto sexual.

La encuesta de 2024 de Grooming Latam realizada a 17.000 niños, niñas y adolescentes señala que el 49% de los encuestados conversaron con extraños de manera online, 7 de cada 10 recibieron propuestas de noviazgo por parte de un desconocido y al 25% le pidieron imágenes de desnudez.

En la encuesta Kids Online Argentina 2025, el 33% de chicos y chicas se encontró presencialmente con alguien que conoció en línea, el 3% se encontró con un adulto.

En casos de grooming, la víctima debe realizar la denuncia en la Fiscalía, comisaría o línea 137, buscar acompañamiento psicológico y asesoramiento legal y no borrar los mensajes que sirven como prueba.

Caso de pedofilia en Salta

Uno de los casos que conmocionó a la comunidad salteña fue la detección de un pedófilo que forma parte de la Policía Federal en Salta.

El policía federal de 31 años fue detenido e imputado por la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta, por distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil, agravado por la participación de menores de 13 años en múltiples hechos.

La Fiscalía solicitó que permanezca detenido, mientras la investigación avanza.