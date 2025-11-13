Mañana la Selección Argentina visita a Angola en un amistoso particular

La Selección Argentina y Angola se enfrentarán este viernes, desde las 13:00 (hora argentina), en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, por un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. La Albiceleste cerrará el año jugando en el país africano, que celebra el 50° aniversario de la independencia, en lo que sería, probablemente, su última prueba antes de jugar la Finalissima contra España.

El país africano celebra sus 50 años lo que ha dado lugar a diferentes perlitas como el que las entradas cuesten apenas un dólar, o el hecho de que para ingresar al estadio sea obligatoria la vacuna contra la fiebre amarrilla además de que recomiendan el consumo de medicamentos contra la malaria.

La Albiceleste viene de obtener dos triunfos en Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre, el primero por 1-0 ante Venezuela y el segundo con goleada 6-0 ante Puerto Rico.

Emiliano Martínez no fue citado porque el DT quiere darle minutos a otros arqueros, Enzo Fernández arrastra una molestia en la rodilla y tendrá descanso, y tanto Julián Álvarez como Nahuel Molina y Giuliano Simeone no se dieron la vacuna contra la fiebre amarilla, obligatoria para ingresar a Angola, y serán bajas. Por otro lado, Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco son las sorpresas en la convocatoria de Scaloni.

Este partido tendrá el agregado de que Argentina estrenará la camiseta que usará durante la próxima Copa del Mundo, la cual fue presentada de manera oficial días atrás.