Entre ilusión y cautela, Messi quiere jugar el Mundial pero no quiere ser “una carga”

El sueño de todo jugador de fútbol es ganar la Copa del Mundo con su selección, meta que ya cumplió el Capitán, Lionel Messi.

Si bien todo el pueblo argentino se ilusiona con verlo disputar nuevamente el mayor torneo del fútbol mundial, él mismo sueño con hacerlo, pero advierte: “No quiero ser, entre comillas, una carga”.

Esta advertencia que el mismo se pone es por su autoexigencia de querer llegar en óptimas condiciones: “Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo” dijo en una entrevista con Sport.

Jugando hoy en la MLS, remarcó que es distinto el ritmo al fútbol europeo, por lo que la evaluación de su estado será en el día a día, donde analizará si llegaría como él espera para participar.

El Mundial es especial para todos los amantes del fútbol, pero sobre todo para “La Pulga”, el Capitán, quien no repara en expresar lo que esta competencia significa: “Es especial. Es lo más grande que hay. Jugar con la Selección competencias importantes y encima después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad”.

Ahora el paso a seguir es el amistoso contra Angola el próximo viernes a las 13 hs. en el estadio 11 de Noviembre en la ciudad de Luanda, para el cual ya se sumó a la delegación albiceleste en Alicante.

A esperar por la Copa del Mundo 2026 que tendrá como sede a Estados Unidos, México y Canadá, una espera que guardará en cada argentino el deseo de que el Capitán se vista de celeste y blanco para defender el título y que la Copa siga en casa.

¡Arriba Messi, arriba Selección!