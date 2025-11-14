Turista denunció que su pareja la tomó del cuello en un hospedaje de Cafayate

Una tarde que prometía tranquilidad en Cafayate terminó con un fuerte operativo policial en la zona de El Divisadero, luego de que una turista denunciara haber sido agredida por su pareja. El llamado de auxilio ingresó a las 14:45, alertando sobre un episodio de violencia ocurrido dentro de un alojamiento turístico.

Según el relato de la víctima, ambos oriundos de Misiones, la discusión habría escalado hasta que el hombre la tomó del cuello y la agredió físicamente. En medio del forcejeo, la mujer logró pedir ayuda comunicándose con las autoridades.

Inmediatamente se activó el protocolo de violencia de género, y un móvil policial se dirigió al lugar. Los efectivos constataron la denuncia, resguardaron a la víctima y le brindaron asistencia y contención.

Desde la fuerza señalaron que la intervención se realizó “con la celeridad que requiere este tipo de casos”, priorizando en todo momento la seguridad de la mujer y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.