En línea con la inflación, bancarios acordaron nuevo aumento salarial

La Asociación Bancaria comunicó la actualización salarial del 2,3% correspondiente a octubre, que queda con un salario inicial de $1.959.956,26 y se ubica en línea con la inflación de ese mes.

La nueva actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas. También se incluirán los adicionales convencionales y no convencionales, según se informó.

De esta manera, el nuevo aumento del gremio bancario se posiciona en paralelo con la inflación del décimo mes del año, que fue del 2,3%, y acumula un aumento de 24,8% desde enero de este año con respecto a los salarios de diciembre 2024.

La suba también impacta en el bono por Día del Bancario, un beneficio adicional que los empleados del sector reciben todos los años en noviembre. Con el ajuste, el monto llega a $ 1.747.233,21 en su categoría inicial, sujeto a futuros incrementos salariales.

El retroactivo correspondiente a octubre, más el retroactivo del Día del Bancario, se abonará junto con los salarios de noviembre, según se comunicó.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, señaló el gremio que conduce Sergio Palazzo. (con información de Noticias Argentinas)