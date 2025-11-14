El video desde el aire de la explosión en Ezeiza: Una “bola de fuego” y un incendio incontrolable

Impactantes imágenes aéreas muestran la magnitud de la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza. Una enorme columna de humo y fuego devora la fábrica. .

El siniestro se desató este viernes por la noche en una vsFJPQ fábrica agroquímica, provocando al menos 15 heridos que fueron trasladados a la Clínica Monte Grande, todos fuera de peligro.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, calificó el incendio como "incontrolable" y "tremendo". Municipios vecinos como La Matanza y Cañuelas emitieron alertas pidiendo a los vecinos no salir de sus casas y, en caso de percibir humo, "protegerse con barbijos".

