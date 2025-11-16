Tres detenidos por tenencia ilegítima de armas de fuego

Fue ayer en la tarde durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Se secuestraron escopetas, cartuchos y radios de comunicación. Intervino la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia.

En el marco de un control vehicular en la localidad de Luis Burela, efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas, al fiscalizar un vehículo y a sus ocupantes, detectaron que en el interior del rodado había radios de comunicación portátiles, dos escopetas y cartuchos, sin la documentación correspondiente.

En este sentido, tres hombres de 26, 33 y 36 años, fueron puestos a disposición de la Justicia por el delito de tenencia y portación ilegítima de arma de fuego. Se realizó el secuestro de los elementos.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Apolinario Saravia y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.