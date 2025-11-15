Un control rutinario y el can “Olivia”: Así cayó un cargamento de 2,7 toneladas de marihuana

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje Lapachito de la provincia de Chaco, efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron un camión de cargas generales de bandera paraguaya que transportaba 2.697 kilos 926 gramos de marihuana ocultos entre bobinas de alambre. El vehículo provenía de Mariano Roque Alonso, Paraguay, y tenía como destino final la provincia de Córdoba.

Durante el control, los gendarmes detectaron irregularidades en las sogas precintos que aseguraban la lona del semirremolque. A esto se sumó un fuerte olor característico a cannabis sativa que emanaba desde la carga. El can detector “Olivia” realizó una marcación activa, lo que confirmó la presencia de estupefacientes. Con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, el transporte fue trasladado al Escuadrón 14, donde se constató el hallazgo de 115 cajas con 2.384 paquetes rectangulares y amorfos. El conductor, de nacionalidad paraguaya, quedó detenido.

Este operativo se suma a otros recientes registrados en nuestra provincia y en zonas limítrofes. En San Antonio de los Cobres, una patrulla de gendarmes detectó 361 kilos 769 gramos de marihuana a 3.775 metros de altura tras interceptar dos camionetas que habían ingresado desde Chile. En otro procedimiento, en el área de Aguas Blancas, un grupo de personas descartó bultos que contenían 187 kilos de marihuana y 672 kilos de hojas de coca, al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad.

Los sucesivos decomisos evidencian una intensificación del narcotráfico en corredores estratégicos del norte argentino y refuerzan la necesidad de profundizar los controles en rutas, pasos fronterizos y zonas de difícil acceso. Las autoridades destacan que estos resultados forman parte del trabajo coordinado entre las fuerzas federales y los organismos de control para combatir el tráfico de estupefacientes.