Pidieron prisión perpetua para los acusados por el homicidio de los hermanos Suárez

Justicia17/11/2025
juicio hermanos moldes

Este lunes comenzó la última parte del juicio por la muerte de los hermanos Suárez en la localidad de Coronel Moldes, con los alegatos.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, solicitó que se les imponga la pena de prisión perpetua y que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos a los imputados. 

En el caso del imputado Suárez, solicitó que se revoque la condicionalidad de una pena impuesta anteriormente por violencia de género y que se unifique en una pena única.

El juez dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 19 a las 9, para escuchar los alegatos de la defensa de Michel Suárez.  Se espera que ese mismo día se de a conocer el veredicto. 

Por la muerte de los hermanos está siendo juzgados Michel Jesús Suárez, hijo de una de las víctimas y José María Enrique Chávez Herrera.

