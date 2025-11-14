Doble homicidio en Coronel Moldes: Uno de los imputados reconoció que fue a robar, pero salió mal

Se lleva a cabo el juicio por el doble homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, ocurrido el 16 de febrero de 2024 en Coronel Moldes.

Este viernes se desarrolló una nueva jornada de juicio donde comparecieron todos los testigos previstos dando fin a la ronda de testimoniales.

En esta ocasión, se escuchó la declaración de uno de los imputados, hijo de una de las víctimas y sobrino de la otra, quien dio su versión de los hechos sin contestar preguntas. Habló de sus problemas de dinero a raíz de deudas de juego acumuladas en mesas clandestinas de poker y reconoció que con el coimputado habían planificado robar en la finca de sus familiares.

En su declaración, realizó un relato pormenorizado de lo ocurrido antes, durante y después del hecho y negó haber sido el autor del doble homicidio. Contó que él estaba en el baño cuando el otro acusado terminó con la vida de su tío y que, cuando atacó a su padre, él estaba afuera de la casa porque había salido a ver por qué ladraban los perros.

El imputado habló de un “exceso” por parte de su amigo, quien lo amenazó con matarlo o atribuirle a él los homicidios. Aseveró que lo arrastraron a un delito que él no cometió.

Tras ver los cuerpos de sus familiares, buscaron las llaves de la caja fuerte, cosa que encontraron y lograron hacerse de un botín que luego repartieron. Aseguró que optó por guardar silencio hasta hoy porque se sentía amenazado y porque había dado su palabra.