Estacionamiento medido: Pasaría a costa $700 para auto y $300 para motos

Durante la reunión de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial se avanzó en un proyecto que busca modificar el precio del Estacionamiento medido.

La modificación es en la ordenanza N° 12.170, del Régimen de Estacionamiento Medido y Pago, Capítulo II, artículo 4°. Con la modificación, se propone una tarifa de $700 por hora para autos y camionetas, tanto en horario diurno como nocturno. En el caso de las motos, el costo será de $300.

En las modificaciones también se prevé que el precio se mantendrá hasta el periodo 7 del Ejercicio fiscal 2026.