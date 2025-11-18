Juicio por Maradona: Hoy se conocerá el fallo por el jury a la jueza Makintach

Este martes terminará el jury contra la jueza Julieta Makintach, quien está acusada de haber participado en un documental que seguía el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que finalmente tuvo que ser anulado.

A partir de las 10:00, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, continuará la jornada de Jury.

Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía solicitaron su destitución. Por el contrario, la defensa pidió la jueza quede absuelta y que se acepte la renuncia presentada por Makintach.

Según argumentó la fiscal Ana Duarte, la magistrada "utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”. "Mintió, presionó y abusó del poder", denunció y remarcó que a lo largo del proceso se pudieron constatar "todas las acusaciones".