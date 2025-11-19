Preocupación en Quijano: Registran a dos sujetos vigilando casas

El Valle de Lerma vive hace algún tiempo situaciones de inseguridad permanente. Es lo que pasa con vecinos del barrio Pipino de Ferreyra en Campo Quijano, quines están en permanente alerta ante la presencia de personas "desconocidas" que merodean permanentemente la zona. Un video confirma la situación a plena luz del día.

Las imágenes muestran como dos sujetos, uno que oficia de "campana" espera a orillas de la calle 25 de Mayo, mientras que otro se encuentra observando hacie el interior de una vivienda a través de las rejas.

Expuesto el video muchos vecinos manifestaron lo que viven a diario, sintiéndose observados y teniendo que estar en permanente alerta, cuidándose entre ellos.

Vecino de la misma zona, relató que este pasado domingo entre las 3 y 4 de la mañana escuchó a alguien entrar en su patio trasero “desde el techo pensé que se trataba de gatos, pero el sonido era sin duda alguna de pisadas cuidadosas en el techo de chapa, antes de que pudiera hacer algo encendí la linterna de mi teléfono y en ese preciso instante escuché sus pasos moviéndose rápidamente. Lastimosamente no logré divisar nada a la hora de salir; sin embargo un vecino escuchó los mismos sonidos. Creemos que se movió por los techos hasta salir por la avenida 9 de Julio” contó por Valle de Lerma Hoy.