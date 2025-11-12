Atrapan un ladrón al intentar fugarse tras robar un comercio

Un hecho de hurto ocurrido al mediodía en la zona sureste finalizó con la detención de un joven y el secuestro de la motocicleta utilizada para fugarse, gracias a la rápida y efectiva intervención de la Policía, actuando en un ilícito que inició cuando el joven escapó a toda velocidad con productos robados de un comercio ubicado sobre la Ruta Provincial 26, por Av. Tavella, obligando a las fuerzas de seguridad a iniciar un operativo cerrojo en el sector.

Según prensa de la Policía de Salta, todo comenzó cuando el dueño del local comercial afectado dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911, aportando detalles precisos sobre las características físicas del ladrón y del rodado que utilizaba. Esta información fue crucial para que los efectivos del Departamento Motorista de Emergencia Policial (DEMoP) iniciaran un operativo de búsqueda sin perder tiempo en la zona.

Con los datos del damnificado, los motoristas lograron localizar al sospechoso, un joven de 21 años, a pocas cuadras del lugar del robo. El ladrón intentaba esconderse entre las calles internas del barrio, pero la rápida acción policial permitió interceptarlo y frustrar su intento de huida pocos minutos después de haber perpetrado el ilícito.

Durante el procedimiento de detención, el personal policial no solo puso al sospechoso a disposición de la Justicia, sino que también secuestró la motocicleta utilizada en el hecho. El rodado fue trasladado a sede policial para las pericias correspondientes, constituyendo una prueba en la causa por hurto en grado consumado.

El detenido quedó a cargo de la Fiscalía Penal 3, que interviene en la causa mientras se formaliza la denuncia por parte del comerciante damnificado en la comisaría de la jurisdicción.