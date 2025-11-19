Susto en San Lorenzo Chico, el fuego de una parrilla llegó hasta el techo de una casa

El día domingo 16 de noviembre, a las 20.14, bomberos voluntarios de San Lorenzo Chico respondieron a el alerta por un incendio estructural en Barrio El Prado.

Al llegar se dieron con que el fuego se había originado en la parrilla de un quincho de una vivienda de dicho barrio y se había propagado hacía el techo.

Bomberos trabajaron arduamente para enfriar la zona afectada y remover las tejas para realizar la labor correspondiente. Gracias al rápido accionar el mismo, fue controlado y no hubo heridos.