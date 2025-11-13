Ruta 5: Un camión con combustible volcó y se prendió fuego parte de su carga

Ruta 5: Un camión con combustible volcó y se prendió fuego parte de su cargaAccidente13/11/2025
En Ruta 5, un camión cisterna que transportaba combustible volcó provocando un incendio en el lugar y despertando la preocupación de quienes circulaban por la zona.
Se trataba de un Scania color rojo de origen boliviano que llevaba combustible de Zárate con destino al vecino país.
Según informó UVC Canal 10, todavía se busca determinar cual fue el motivo que llevó a que el transportista pierda el control y termine desplomada la cisterna sobre el asfalto perdiendo el combustible.
En el lugar trabajaron personal policial y bomberos. Recomiendan circular con precaución ya que se tratan de 36.000 litros que quedaron esparcidos por el lugar.
