Iban desde Orán con un parlante repleto de droga y los atraparon en Tucumán

Dos hombres oriundos de San Ramón de la Nueva Orán fueron detenidos en Tucumán luego de que personal de Gendarmería descubriera más de 6 kilos de marihuana ocultos en un parlante y dentro de su vestimenta. El operativo fue realizado por el Escuadrón Núcleo “Aguilares” sobre la Ruta Nacional Nº 38.

El procedimiento tuvo lugar cuando los efectivos controlaron un ómnibus tipo “tour de compras” que viajaba desde Orán hacia Mendoza. Durante la inspección, los gendarmes advirtieron que un parlante ubicado en los asientos 29 y 30 tenía un peso inusual y emanaba un fuerte olor a marihuana.

Posteriormente, identificaron a los propietarios del equipo de sonido: dos hombres mayores de edad que viajaban juntos. Uno de ellos llevaba ropa de invierno a pesar de las altas temperaturas, lo que llamó la atención del personal.

Con autorización del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, el operativo fue trasladado a la Unidad. Allí, y en presencia de testigos, se requisó al sospechoso y se hallaron 12 planchas de nylon con una sustancia vegetal. Además, al desarmar el parlante, extrajeron seis paquetes adicionales.

Las pruebas Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un pesaje total de 6,375 kg.

El magistrado interviniente ordenó el decomiso de la droga y de los teléfonos celulares, además de la detención de ambos sujetos, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737.